Germania blitz del governo uscente | per aumentare la spesa pubblica pioggia di miliardi sui Verdi

Lacambia la Costituzione. È stato raggiunto un accordo tra la destra conservatrice (CDU/CSU), i socialdemocratici dell’SPD e iper sbloccare il freno al debito elatedesca. Il compromesso, che prevede un fondo da 500di euro, include 100destinati alla transizione ecologica e alle politiche climatiche.Un’intesa necessaria per la riforma costituzionaleIl futuro cancelliere Friedrich Merz ha ottenuto il sostegno dei, essenziale per approvare la modifica costituzionale con la maggioranza dei due terzi nel Bundestag. La decisione di far votare l’accordo dal Parlamento, e non da quello appena eletto, ha suscitato critiche, soprattutto dall’estrema destra di AfD.Per anni, ihanno chiesto alla Cdu di modificare il freno al debito per finanziare investimenti ambientali, senza ottenere risultati.