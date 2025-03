Lapresse.it - Germania, accordo Cdu-Csu e Spd con i Verdi su pacchetto finanziario

Cdu-Csu e Spd avrebbero trovato uncon isulmultimiliardario per difesa e infrastrutture, con conseguente modifica al freno al debito. Lo riportano diversi media tedeschi, citando fonti vicino alle trattative. I dettagli non sono ancora chiari, ma secondo le prime informazioni, dal fondo speciale saranno stanziati 100 miliardi per il clima e non più 50, come proposto ieri dal leader della Cdu, Friedrich Merz durante il dibattito al Bundestag. I partiti si incontreranno presto per le riunioni dei gruppi parlamentari. La commissione Bilancio aveva precedentemente rinviato la sua riunione dalla mattina al tardo pomeriggio, dando così più tempo alle trattative. La raccomandazione della commissione è necessaria prima che il progetto possa essere finalmente presentato al Bundestag martedì.