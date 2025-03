Quotidiano.net - Genuardi, il dolore di Luigi Di Fiore: “Mi dicevi che stavi benissimo...”

Roma, 14 marzo 2025 – “Me l’hai fatta grossa. Non te lo meritavi. Non così presto”. Affida ai social il ricordo dell’amico scomparso:Die Pietroavevano mosso i primi passi insieme nel mondo dello spettacolo, sul palco del Piccolo teatro di Strehler. Entrambi milanesi, erano diventati popolari con le prime grandi soap opera italiane, Diin Rai,in Mediaset. Erano amici, si sentivano. “Nell’ultimo messaggio mi avevi rassicurato che– scrive oggi Disu Facebook, – Il peggio sembrava essere stato superato. Poi il silenzio. Avevo intuito. Ho aspettato per dedicarti queste poche parole in attesa che la notizia diventasse ufficiale. Abbiamo cominciato insieme il nostro percorso condividendo i primi anni delle nostre carriere e dei nostri percorsi di vita”.