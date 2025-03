Quotidianodipuglia.it - Genoa-Lecce diretta, inizia la ripresa. Giampaolo cambia gli esterni

Leggi su Quotidianodipuglia.it

A caccia dell'impresa per svoltare. Ilnella Genova rossoblù per cercare punti pesanti in chiave salvezza. A Marassi- ex sampdoriano - gioca un derby tutto personale,.