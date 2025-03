Sport.quotidiano.net - Genoa-Lecce 2-1, la doppietta di Miretti stende i salentini

Genova, 14 marzo 2025 - Ilconsolida la sua corsa alla salvezza, ilresta in bilico. Il Grifone ha conquistato la vittoria nel primo anticipo di Serie A della 29^ giornata contro i, usciti sconfitti dallo stadio Marassi di Genova con il risultato di 2-1. A decidere il match è stato l'asse Malinovskyi-, accoppiata vincente per Patrick Vieira in questo venerdì sera. Due assist per l'ucraino, entrambi per il centrocampista italiano, autore di unache ha spianato la strada ai rossoblù nel corso del primo tempo. Agli ospiti non è bastato il rigore concretizzato da Krstovic al 67' per riacciuffare la partita. Le formazioni titolari Patrick Vieira schiera il suocon il 4-2-3-1 di partenza. Leali difende i pali, aiutato dalla retroguardia composta da Sabelli e Martin sulle corsie laterali e De Winter e Vasquez in mezzo.