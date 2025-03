Sololaroma.it - Genoa-Lecce 2-0, prima doppietta per Miretti: non basta Krstovic a Giampaolo

La 29ª giornata di Serie A si apre con la vittoria delsulper 2-1 a Marassi. Decisiva ladi Fabionel primo tempo, mentre agli ospiti nonil rigore trasformato danella ripresa. I rossoblù agganciano momentaneamente il Torino a 35 punti, mentre i salentini rimangono al 16° posto a quota 25, a +3 dalla zona retrocessione. Primo tempoIlparte forte e va subito al tiro dalla distanza al 4? con Berisha, che di poco non trova lo specchio della porta. Dieci minuti dopo è ancora la squadra dia rendersi pericolosacone poi ancora con Berisha, ma il primo non sfrutta il liscio di De Winter, mentre il secondo sul inquadra la porta sul cross di Guilbert. Al 16?, però arriva il vantaggio del: Malinovskyi lancia per, che di destro al volo mette alle spalle di Falcone.