Generali utile record a 38 miliardi Donnet | oggi più forti di sempre

I risultati dinel 2024 crescono e superano tutti i target del piano consentendo al ceo Philippedi affermare che il gruppo "si trovanella posizione più forte dicome dimostrano il risultato operativo e l’netto normalizzato a livelli". Può puntare così ad accelerare la crescita nel triennio 2025-2027 con il nuovo piano strategico. I premi lordi sono arrivati a 95,2(+14,9%), l’operativo ha toccato 7,3(+8,2%), il netto normalizzato, che è depurato dagli effetti non ricorrenti, 3,8(+5,4%) mentre l’netto si è fermato a 3,7(-0,6%). I numeri sono perlopiù in linea con le attese degli analisti. È invece migliore delle previsioni il dividendo di 1,43 euro (+11,7%), pari a un ammontare complessivo di 2,1, che il cda propone all’assemblea in programma in presenza a Trieste il 24 aprile con all’ordine del giorno anche il rinnovo dell’intero cda.