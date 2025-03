Dilei.it - Gene Hackman, svelato il testamento: a chi va la fortuna da 80 milioni di dollari?

La scomparsa die dell’amatissima moglie Betsy Arakawa è stata a lungo avvolta nel mistero per la dinamica: ora, però, c’è anche il nodo dell’eredità, per cui, purtroppo, si sta nuovamente parlando di “mistero”. Ilè stato: le ultime volontà di, attore che ha fatto la storia di Hollywood, erano chiare, ovvero lasciare tutto alla moglie. Lei, però, si è spenta giorni prima di lui a causa dell’Hantavirus: a chi andrà, dunque, lada 80di, se dalrisultano esclusi i figli avuti dal primo matrimonio?ilSono stati svelati i testamenti dell’attoree della moglie Betsy Arakawa: il 26 febbraio, la coppia è stata ritrovata nella loro casa, senza vita. People, che ha ottenuto i documenti del, ha rivelato le ultime volontà dell’attore, che ora sono avvolte in un mistero.