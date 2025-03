Gene Hackman la scoperta sull’eredità da 73 milioni di euro | cosa aveva disposto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Hollywood è scossa dalla scomparsa di, leggendario attore 95enne, e dalla controversia che sta emergendo intorno alla sua eredità. Il patrimonio del due volte premio Oscar, stimato in circa 80di dollari (73di), sembra destinato interamente alla moglie Betsy Arakawa, escludendo i tre figli nati dal suo primo matrimonio con Fay Maltese: Christopher Allen, 65 anni, Elizabeth Jean, 62 anni, e Leslie Anne, 58 anni.Secondo quanto riportato dal The Mirror, il testamento dirisale al 7 giugno 2005 e, sebbene non siano ancora state rese pubbliche tutte le disposizioni, sembrerebbe che i suoi figli non figurino tra gli eredi diretti. Una situazione che avrebbe potuto portare a una disputa feroce, come ha sottolineato un esperto legale al Daily Mail: “Se fosse morta prima Betsy, sarebbe scoppiata la Terza Guerra Mondiale.