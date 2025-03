Panorama.it - Gene Hackman, la guerra sull'eredità da 80 milioni di dollari

Leggi su Panorama.it

La fine dista seguendo un copione più intricato di molti dei thriller che hanno segnato la sua straordinaria carriera. A un mese dalla sua scomparsa, avvenuta nella sua abitazione nel New Mexico, dove è stato trovato senza vita accanto alla moglie Betsy Arakawa, a far discutere ora è la sua.Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mail, l'attore avrebbe destinato l'intero patrimonio, stimato in 80di, esclusivamente alla moglie. Non è chiaro se i tre figli avuti dal primo matrimonio con Faye Maltese – Christopher Allen (65 anni), Leslie Anne (58) ed Elizabeth Jean (62) – abbiano ricevuto qualcosa.L'esclusione dei figli dall'rappresenta un aspetto particolarmente delicato della vicenda. Inoltre, negli ultimi anni,avrebbe modificato i trust istituiti per la gestione del suo patrimonio.