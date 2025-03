Cultweb.it - Gene del linguaggio impiantato sui topolini, quello che è successo è straordinario

Un esperimentotico senza precedenti ha rivelato un possibile legame tra ilNOVA1 e lo sviluppo delumano. Gli scienziati della Rockefeller University e del Cold Spring Harbor Laboratory hanno introdotto nei topi una variante specifica di questoumano, osservando cambiamenti significativi nelle loro vocalizzazioni. I risultati suggeriscono che NOVA1 potrebbe aver giocato un ruolo chiave nell’evoluzione della capacità di comunicazione della nostra specie.NOVA1 è unfondamentale per lo sviluppo cerebrale e la regolazione delle funzioni neuronali. In quasi tutti i mammiferi, questoè identico, ma negli esseri umani presenta una variazione unica che si è evoluta tra 250.000 e 500.000 anni fa. Questa mutazione non è presente nei Neanderthal o nei Denisoviani, suggerendo che potrebbe essere una delle caratteristiche distintive della nostra specie.