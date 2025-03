.com - Gemini 2.0: nuove funzionalità che rivoluzionano l’AI personale

, l’assistente AI di Google, riceve aggiornamenti rivoluzionari che rendono l’esperienza più veloce, personalizzata e intuitiva. Dall’espansione delle capacità di2.0 Flash Thinking Experimental all’arrivo globale di Deep Research, passando per la personalizzazione avanzata e l’accesso gratuito alle Gems, queste innovazioni trasformeranno il tuo modo di lavorare, ricercare e organizzare la vita quotidiana.Google lancia2.0: il futuro dell’intelligenza artificiale multimodale2.0 Flash Thinking Experimental: più potente che maiLa versione aggiornata di 2.0 Flash Thinking Experimental è ora disponibile per gli utentiAdvanced, con una finestra di contesto di 1 milione di token che permette di analizzare dati complessi e risolvere problemi articolati. Grazie al nuovo addestramento, il modello suddivide i prompt in passaggi logici, migliorando ragionamento e velocità.