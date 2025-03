Juventusnews24.com - Gasperini Juventus, non tramonta questa idea per la panchina. Ma quella big sta cercando di soffiarlo ai bianconeri: ultime

di RedazioneNews24, nonper la. Mabig stadiai: lesul suo futuroCi sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Gian Piero, tecnico da moltissimi anni alla guida dell’Atalanta e che ha già annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026.In estate dunque potrebbe partire. Sulle sue tracce c’è lama, secondo quanto riportato da Tuttosport, in queste settimane si è spinta in avanti anche la Roma. Una situazione da monitorare.Leggi sunews24.com