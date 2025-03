Iltempo.it - Garlasco, spunta il giallo della ciocca di capelli. Sempio intercettato nel 2017

«Sono stufo e non me ne frega più niente.a me interessa solo ciò che pensa l'autorità.continuino pure a pensare che io un giorno mi sono svegliato perché ho portato lo scontrino alla cavolo.». È lo sfogo che Andrea, il nuovo indagato nel delitto di, fa mentre è in auto,dai carabinieri, il 12 febbraio, due giorni dopo l'interrogatorio di garanzia davanti ai pm di Pavia che poi hanno archiviato la sua posizione. Subito dopo il colloquio con i magistrati, il ragazzo aveva già discusso con il padre delle contraddizioni sul ticket del parcheggio di Vigevano, portato come alibi per l'ora del delitto: «Ne abbiamo cannata una, che io ho detto che lo scontrino era stato ritrovato dopo che ero stato sentito, che tu hai detto che l'abbiamo ritrovato prima». E due giorni dopo torna sullo scontrino, per poi parlare di: «In questa vicenda mi interessano le opinioni di quelle persone dell'autorità che deve.