Garlasco e giustizia chiamatela specializzazione delle carriere

Con il massimo rispetto per la famiglia Poggi e per la giovane Chiara che non c'è più, con la sensazione di una condanna mediatica che ha portato Alberto Stasi in carcere perché serviva un colpevole, mia purissima opinione personale, con il massimo rispetto per il nuovo indagato Andrea Sempio che si trova all'improvviso al centro di un'indagine sul delitto diche sembrava sepolta, da italiano vedo il nocciolo della questioneproprio in quel processo. Noi siamo abituati a discutere di separazionesolo in chiave politica. Politicizzate sono le correntitoghe e lo sono, più legittimamente, i partiti. Diventano quindi politici i loro processi. Ma di fronte a fatti di cronaca nera così gravi e a indagini così farraginose, piene di errori e di omissioni, forse è il caso di immaginare unache comporti un percorso separato perché le procure aggiornino e sviluppino gli strumenti e i metodi di indagine e i magistrati giudicanti la capacità di valutare fascicoli che non hanno difetti tecnici.