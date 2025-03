Liberoquotidiano.it - Garlasco, che fine hanno fatto i reperti del processo: un altro clamoroso colpo di scena

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sono introvabili o andati distrutti idel caso Poggi. Da quanto si apprende da fonti legali, Nel dicembre 2021 e nell'aprile 2022, ilegati all'omicidio di Chiara Poggi sono stati restituiti alla famiglia della vittima istanza dei difensori di Alberto Stasi e non della parte civile. Fra gli oggetti restituiti computer, una bicicletta bianca da donna , delle schede di memoria per le macchine fotografiche, alcune sedie, e altri oggetti. Il pigiama insanguinato, mostrato dalla Procura generale di Milano in fotografia nel corso dell'appello bis che condannò Stasi a 16 anni, era già andato distrutto e reso inutilizzabile dalle pompe funebri che lo tagliarono per spogliare il cadavere. A distanza di anni, non vi è certezza che quegli oggetti possano essere resi di nuovo disponibili agli investigatori che indagano per omicidio in concorso su Andrea Sempio.