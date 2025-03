Lanazione.it - Galcianese Calcio, prosegue il Progetto Parma: i tecnici emiliani in visita al Conti

Leggi su Lanazione.it

Prato, 14 marzo 2025 - Proseguono gli incontri alper la collaborazione fra ilAcademy e la. Ihanno effettuato una seduta di allenamento per i ragazzi del vivaio biancazzurro, fermandosi poi a dialogare con gli istruttori dellaper impostare le modalità future dell'affiliazione. Presenti all'impianto sportivo anche il team dell'area tecnica biancazzurra composto da Alessandro Carricato, Samuele Pennella e dal direttore generale Marco Reali. A loro il compito di dare forma al nuovosocietario che vuole rappresentare un punto di riferimento sia per i giovani atleti che per la comunità. “Il fiore all'occhiello di questa rinascita è senza dubbio il– spiegano –. Un trampolino di lancio per la crescita tecnica e formativa dei ragazzi.