Universalmovies.it - Gabriele Mainetti incontra i fans il 18 marzo a UCI Porta di Roma

Leggi su Universalmovies.it

è tornato in sala con La Città Proibita e ha iniziato il tour di presentazione del film in diversi cinema italiani, martedì 18alle 22:00 incontrerà il pubblico a UCIdi.La Città Proibita è una produzione Wildside, società del Gruppo Fremantle, PiperFilm e Goon Filmsdistribuito da Piper film, che vede protagonisti Enrico Borello e Yaxi Liue con Marco Giallini e Sabrina Ferilli, Chunyu Shanshan, e con la partecipazione di Luca Zingaretti.La Città Proibita la nostra recensione del film diretto daMei, una misteriosa ragazza cinese, arriva ain cerca della sorella scomparsa. Il cuoco Marcello e la mamma Lorenano avanti il ristorante di famiglia tra i debiti del padre Alfredo, che li ha abbandonati per fuggire con un’altra donna.