G7, Tajani 'Chiaro messaggio per la pace in Ucraina e Medio Oriente'

ROMA (ITALPRESS) – Il documento finale emerso dalla ministeriale Esteri del G7 in Canada "invia una favore dellaine in". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in un punto stampa a conclusione dei lavori. Il testo "ribadisce l'importanza dell'unità territoriale dell', ribadisce l'importanza di avere unagiusta, chiede la liberazione dei prigionieri politici e anche la restituzione dei bambini ucraini che sono in Russia. C'è grande preoccupazione, è scritto nel documento, per i bombardamenti russi contro la popolazione civile, ma si parla anche di una prospettiva positiva per il, sosteniamo tutti gli sforzi per la liberazione degli ostaggi israeliani", ha spiegato.