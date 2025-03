Formiche.net - G7 Esteri, dal Canada un messaggio di coesione transatlantica

A Charlevoix il ministro degliAntonio Tajani ha portato in dote la posizione italiana in seno al G7 degli. Ovvero lavorare per la pace e la stabilità, in un contesto attuativo in cui la priorità è senza dubbio il rafforzamento della. “Per l’Italia è cruciale l’unità dell’Occidente”, ha sottolineato ai colleghi in Quebec, come d’altronde Giorgia Meloni ha ripetuto sin dalle prime ore del vertice informale sull’Ucraina a Parigi. La tesi di Roma è che non bisogna allargare il solco tra Ue e Usa, che possono discutere, divergere ma non separarsi come forse qualcunaltro vorrebbe in questa fase così complessa e delicata.QuiNelle stesse ore in cui il segretario generale della Nato Mark Rutte incontrava Donald Trump, ilchiede apertamente al G7 di sostenere l’Ucraina contro “l’aggressione”.