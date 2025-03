Spazionapoli.it - “Futuro? Saranno loro a decidere”, ora l’ipotesi prende forma: a sorpresa c’entra Conte!

Leggi su Spazionapoli.it

In Serie A potrebbe esseri una clamorosa. Quest’ultima, non è stata “accantonata” dopo l’annuncio odierno da parte dell’esperto. La stagione in corso ha lanciato tante sorprese in Serie A. Quelle più positive riguardano certamente il Napoli di Antonio, il quale durante il suo rientro in Italia ha sorpreso (ancora una volta) tutti gli esperti. L’allenatore ha riportato il club dove merita, facendo tornare il suo nome al centro dell’attenzione. Altri protagonisti, invece, hanno dovuto fare i conti con situazioni complesse. Tale affermazione è collegabile Thiago Motta, il cuiè tutt’altro che sicuro.Motta, sarà addio alla Juventus? Parla l’entourageIldi Thiago Motta è più in bilico del previsto. Nessuno un anno fa si sarebbe mai aspettato una situazione del genere, ma in realtà il percorso dell’ex Bologna è stato tutt’altro che entusiasmante.