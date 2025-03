Bergamonews.it - “Future Tellers”: un’occasione per i giovani di Bergamo di imparare a raccontarsi e a orientarsi

Informapresenta, un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di, HG80 Cooperativa Impresa Sociale, Consorzio Solco e Mestieri Lombardia. L’obiettivo è lavorare per una progettazione condivisa delle politiche orientative della città, proponendo tre iniziative: la realizzazione di Bi.Vi.O., ovvero la prima Biblioteca Vivente per l’Orientamento a, un laboratorio di Digital&Visual Storytelling per cercare lavoro e un percorso di accompagnamento alla certificazione di competenze perunder 35.“Il progetto prosegue nel solco già tracciato con i precedenti presentati dal Comune diin risposta ai bandi di Regione Lombardia riguardo le politicheli: coinvolgere direttamente inella progettazione e nella realizzazione delle risposte rivolte ai target dei pari, ingaggiandoli con un sistema innovativo di recruitment, attraverso il finanziamento messo a disposizione da Regione – afferma l’assessora alle Politiche per i, Marzia Marchesi -.