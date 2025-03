Laspunta.it - FutuRa ha chiesto le dimissioni della Testa. “La sua presenza squalifica l’amministrazione di Frosinone”

“Premesso che la nomina e la revoca degli assessori appartengono alle competenze del Sindaco che deve darne motivata comunicazione al Consiglio e che la revoca si fonda su motivazioni oltre che di tipo amministrativo, anche di opportunità politica, il Grupposi chiede come la città di, Capoluogo, venga percepita a livello provinciale, regionale e nazionale, dopo i noti fatti divenuti virali attraverso media e social, in occasione del Carnevale.” E’ l’incipitlettera che il gruppo, per conto del capogruppo Giovambattista Martino ha recapitato al Sindaco Mastrangeli.“Diffusione ed invasione di video e foto che ci hanno mostrato la Signora Rossella, già eletta consigliere nell’istituzione amministrativa e, in seguito, nominata Assessore al Centro Storico, esprimersi con il gesto dell’ombrello e con gesto di mano che sembra rivolto a indicare i propri organi genitali esterni, rivolgendosi ai cittadini e offendendo l’onorabilitàCittà.