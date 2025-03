Ilgiorno.it - Furto online della vostra identità, i trabocchetti e le tecniche usate dai cybercriminali: come difendersi

Milano, 14 marzo 2025 - Nuovo allarmetà dal Commissariato di P.S.. Questa volta non si tratta di una modalità specificasmishing, il messaggio "salve, posso parlarle un attimo?” o la falsa e-mail Inps: gli esperti del Commissariato pongo l’attenzione sulle strategie deiper rubare i nostri dati personali che poi verranno utilizzati magari per ripulire i nostri conti o semplicemente rivenduti nel fiorente mercato delle informazioni personali. LeLe“sono numerose e diversificate: richieste di confermare l’inviando copie di documenti; fornire dati bancari per bloccare un pagamento sospetto; aggiornare informazioni personali; cliccare su link malevoli per evitare la sospensione di un servizio o visualizzare un documento che ci riguarda”.