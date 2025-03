Ilgiorno.it - Furto da 1.400 euro all’Unieuro: arrestato

Aveva sottratto dall’Unidi Brembate numerose cartucce per stampante e testine per spazzolini elettrici, per circa 1.400, in due borse schermate, per eludere l’antitaccheggio. Ma mentre si stava allontanando da via Vittorio Veneto un 27enne di nazionalità romena, incensurato, è stato sorpreso edai carabinieri di Capriate San Gervasio.