Furti nel parcheggio del supermercato, così ti rubano l'auto: come funziona la nuova tecnica

Aumentano i casi di furto nel parcheggio del supermercato. I ladri hanno messo a punto una tecnica, che permette loro di portare a termine il furto in poco tempo e in maniera super efficace. Furto dell'auto al supermercato: i ladri escogitano una tecnica. Quando andate al supermercato, cercate di scegliere sempre un parcheggio sorvegliato. Negli ultimi tempi, infatti, sono aumentati i casi di furto dell'auto nei parcheggi dei supermercati. I ladri hanno messo a punto una tecnica molto efficace, che permette loro di impiegare il minor tempo con la massima resa. Si tratta di un metodo subdolo che i ladri usano per derubare gli automobilisti distratti, soprattutto nei parcheggi affollati dei centri commerciali.