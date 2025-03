Viterbotoday.it - Furti, i beni sequestrati dai carabinieri donati alla Croce rossa per aiutare i bisognosi

Leggi su Viterbotoday.it

alimentari, prodotti per la casa e capi di abbigliamento donati in beneficenza dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ronciglionedi Ronciglione e Sutri.Si tratta deiresidui, non riconducibili a proprietari e in parte deperibili, confiscati all'esito.