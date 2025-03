Unlimitednews.it - Fuori ‘radio vega’, il nuovo album di Rose Villain

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Èora ovunque il capitolo conclusivo della trilogia che ha conquistato tutti negli ultimi anni: “radio vega”, ildi.Un viaggio cosmico, di cuiama definirsi un’esploratrice, per superare i confini terreni e abbracciare l’arte in tutte le sue forme. La costellazione della Lira, illuminata dalla splendida stella Vega, non è solo un punto di riferimento nel cielo, ma è soprattutto simbolo dell’amore sofferto tra Euridice e Orfeo, che porterà quest’ultimo, dopo la morte dalla sua amata, a passare tutta la vita a suonare canzoni tristi.Sono 13 i brani, sotto la direzione artistica di Sixpm, che completano la Radio Trilogy di. Al suo fianco, in questoprogetto, ci sono Guè, Lazza, Geolier, chiello e Fabri Fibra, legati da sempre da una grande stima e amicizia reciproca con l’artista.