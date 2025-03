Liberoquotidiano.it - "Frustrati col cu*** di pietra?": clamoroso, Andrea Scanzi costretto a scusarsi con la sua redazione

Trae i "culi di" delladel Fatto quotidiano, hanno vinto i culi di. Si chiude con un certo imbarazzo la clamorosa polemica interna al giornale diretto da Marco Travaglio scatenata dallo stessopochi giorni fa a Stasera c'è Cattelan, su Rai 2. Parole pronunciate un po' alla leggera che hanno fatto il giro della Rete, come si dice in questi casi. Secondo Dagospia, i colleghi del Fatto si sarebbero a tal punto irritati per le critiche del prezzemolino dall'ego voluminoso e avrebbero addirittura chiesto un intervento al Comitato di. Forse anche per scongiurare qualsiasi iniziativa, alla fine,ha chiesto umilmente scusa con una bella letterina. Ricapitoliamo. Intervistato da Alessandro Cattelan,senza troppe remore ha accusato i redattori del Fatto di titolare male i suoi pezzi, per una forma di "vendetta esistenziale".