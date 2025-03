Laspunta.it - Frosinone, “Mademoiselle Chanel” di scena al Teatro Vittoria

Prosegue la nuova stagione di prosa autunnale al, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura (Simona Geralico) e centro storico (Rossella Testa) in collaborazione con Good Mood. Tre i prossimi appuntamenti in programma, fino ad aprile 2025. Sabato 15 marzo alle 21 e domenica 16 marzo alle 18 andrà in”, di Valeria Moretti; regia Giulia Avino. Con Patrizia Bellucci.“” è un atto unico che fa rivivere la leggendaria figura di Coco.La famosa stilista francese è qui rappresentata in tutte le sue sfumature. Dall’infanzia difficile in orfanotrofio alla scalata verso il successo. Si scopre un lato inedito di questa grande donna, una fragilità che la rende più umana e più vera ai nostri occhi.