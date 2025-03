Sport.quotidiano.net - Frosinone-Brescia, le Rondinelle non possono più sbagliare: troppo alto il rischio retrocessione

Il momento è delicatissimo per il. Lesono chiamate a rendere visita alper un’autentica sfida-verità. I ciociari puntano alla vittoria che consentirebbe il sorpasso in classifica, mentre la squadra di Maran vuole un risultato positivo che le consenta di allontanarsi dalla zona pericolo. Il tecnico biancazzurro ha cercato di parlare a più riprese con i suoi giocatori, per caricarli e tranquillizzarli in vista di 90’ che si preannunciano molto caldi: “Per superare i momenti difficili servono equilibrio e non bisogna farsi travolgere dagli stati d’animo. La mia esperienza che mi dice che possiamo raggiungere il nostro obiettivo, un obiettivo che è comune a tutti noi e al presidente Cellino. Sull’impegno e la partecipazione di tutto il gruppo, possiamo essere soddisfatti.