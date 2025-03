Quotidiano.net - Fred Vasseur: il nuovo volto della Ferrari tra sfide e promesse

Leggi su Quotidiano.net

E poi ci sarebbe lui,. Perché, d’accordo, la macchina Rossa la guidano Leclerc e Hamilton. Ma io c’ero e la memoria funziona ancora, per cui beccatevi questa domanda: ma ladell’epoca d’oro, per intenderci quella di Schumi pilota e Montezemolo presidente, sarebbe esistita senza Jean Todt? Io dico di no. Perché Todt umanamente era persino imbarazzante, ma come capo del reparto corse del Cavallino fu indispensabile, fondamentale, determinante. Riuscirà il suo connazionale, appunto, ad eguagliare le gesta del Pinguino (sempre Todt, eh) francese? Ah, saperlo. La svolta. Fin qui,ha gestito bene alcune situazioni, altre meno bene. Sta a Maranello da inizio 2023. Arrivò in corsa, al timone di una squadra che era quella del predecessore Mattia Binotto, con tanto di monoposto già pronta.