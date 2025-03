Inter-news.it - Frattesi, problema rientrato! Ora un mese cruciale con l’Inter

Davidesarà a disposizione di Simone Inzaghi per Atalanta-Inter (domenica alle 20.45). Ilfisico avvertito nel finale della gara col Feyenoord è. E ora ha l’ennesima occasione per rilanciare il suo status nella rosa nerazzurra.A DISPOSIZIONE – Davideera uscito all’84’ di Inter-Feyenoord per unalla caviglia. Sembrava l’ennesimo infortunio in questo periodo martoriato per i nerazzurri. Ma invece Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Il fastidio del centrocampista è stato smaltito, pertanto sarà a disposizione per il big match di domenica contro l’Atalanta. E ora più che mai l’apporto del numero 16 sarà fondamentale, considerando le contingenze esterne ed interne.Zielinski e Asllani out:chiamato agli straordinariINCASTRI (S)FORTUNATI – L’infortunio di Piotr Zielinski sta complicando i piani di Inzaghi, all’alba del periodo più caldo della stagione.