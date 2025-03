Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia separati in casa. Brogi passa al gruppo misto: "Ma non mi allontano dal partito"

Perde i pezzi. A poco più di otto mesi dall’insediamento del nuovo consiglio comunale post-elezione della sindaca Francesca Marchetti, Lorenzolascia ilmeloniano eal, decisione ufficializzata attraverso un comunicato stampa nelle ultime ore. "Mi trovo a comunicare una decisione che ho maturato con grande attenzione e rispetto per il ruolo che ricopro e per la comunità che rappresento. Ho deciso di lasciare ilconsiliare diperre al", scrive, che poi subito dopo tiene a precisare come questa scelta "non rappresenta un allontanamento dai valori e dagli ideali che mi hanno portato a militare inal quale rimango fedele e al quale continuerò a dedicare il mio impegno".