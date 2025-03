.com - Frankie Dettori, chi è il fantino italiano che ha dichiarato bancarotta

Leggi su .com

(Adnkronos) –in. Il, uno dei più famosi e vincenti di sempre, ha rilasciato un’intervista choc in cui ammette di aver dilapidato tutto il suo patrimonio, pari a 20 milioni di euro: “Negli ultimi sei mesi, i miei consulenti hanno lavorato nel tentativo di trovare una soluzione alla mia situazione finanziaria. Purtroppo non è andata bene, presenterò istanza di fallimento”, ha detto a Mail Sport. “Sono rattristato e imbarazzato e consiglierei agli altri di prendere più saldamente le redini delle proprie questioni finanziarie. Laè una decisione importante e le conseguenze influenzeranno per molti anni la mia vita. Sono sollevato di poter porre fine a questa questione, questo mi consente di ripartire e concentrarmi sulla mia carriera equestre internazionale”, ha concluso.