Biccy.it - Franco, il padre di Fedez parla di Chiara Ferragni: “In che rapporto sono con lei”

Leggi su Biccy.it

Lucia questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi dove hato di suo figlio, die dei suoi due nipoti, Leone e Vittoria.“Leone e Vittoria vengono a trovarci tutte le settimane, fanno i pigiama party coi figli delle mie nipoti, che vivono qui accanto. L’altra sera abbiamo preparato i bocconcini di pollo al latte, li ha infarinati la Vitto. Va in giro a dire: Il mio nonno ha fatto un libro di ricette, ce l’hai?”.Lucia ha poi svelato in che rapporti è rimasto conora che è passato un anno dalla separazione da suo figlio. “Comei rapporti? Cordiali. È la mamma di Leo e Vitto“, ha detto., le parole su“A mio figlio ho sempre insegnato che nella vita si lavora sodo, sennò non vai da nessuna parte.