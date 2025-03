Liberoquotidiano.it - Francesco Totti a casa di Vladimir Putin, clamoroso: cosa spunta in strada a Mosca | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

presto ci sarà un nuovo zar. No, non stiamo parlando dell'erede di, ma di un re che ha già conquistato una città, quella eterna per l'esattezza. Roma e, un binomio inscindibile. Presto, però, per l'esattezza il prossimo 8 aprile, l'ottavo re della Capitale italiana sbarcherà anche in quella russa e la sua presenza è annunciata già in questi giorni su giganteschi tabelloni collocati nelle strade diin modo inequivocabile: “8 Aprile 2025 - L'imperatore sta andando alla terza Roma”. Dal XV al XVII sec., infatti,veniva considerata in Russia come l'erede di Costantinopoli, dopo la sua caduta avvenuta nel 1453. Da lì, il soprannome di “terza Roma”. Il tutto nasce, come spesso accade, da una campagna pubblicitaria per lanciare gli International RB Award, di cuisarà official ambassador e ospite d'onore.