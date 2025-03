Laprimapagina.it - Francesco Cavestri: venerdì 21 marzo in concerto ad Ascoli Piceno feat. Fabrizio Bosso

212025, alle ore 21:00, il prestigioso locale Cotton Club diospiterà “IKI”, ildel pianista e compositorecon la partecipazione straordinaria di, un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e della musica d’avanguardia. Il giovane pianista e compositore bolognese(classe 2003) arriva al Cotton Club di, luogo prestigioso per la musica jazz, con il suo progetto “IKI – Bellezza Ispiratrice”, un viaggio musicale che prende il nome dal suo ultimo album. Attraverso le sue composizioni,fonde jazz, hip-hop e sonorità elettroniche, tracciando un percorso che parte dal suo primo lavoro “Early 17” fino alla sua più recente produzione discografica. Per questa speciale occasione, il trio under 30 diavrà al suo fianco, trombettista di fama internazionale e figura di spicco del jazz italiano.