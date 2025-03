Thesocialpost.it - Francavilla Fontana, Stefano Argentina ucciso a coltellate dal padre e morto dopo 24 ore di agonia: il movente dei soldi

Oggi si svolgerà l’interrogatorio di garanzia per Angelo, il 71enne arrestato con l’accusa di omicidio volontario per aver accoltellato a morte il figlio(Brindisi) al culmine di una lite. L’uomo si trova attualmente in carcere, mentre la Procura potrebbe disporre nelle prossime ore l’autopsia sul corpo della vittima, deceduta ieri, 13 marzo,un giorno di.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il fatto è avvenuto all’esterno della loro abitazione, situata in contrada Cicoria, una zona periferica del comune brindisino. Ilavrebbe colpito il figlio con «un’arma di punta e taglio» infliggendo ferite multiple, soprattutto all’addome e al collo.l’aggressione, il 44enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Camberlingo di, per poi essere trasferito al Perrino di Brindisi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.