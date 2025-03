Lanazione.it - Frana a Calenzano, furgone in transito sepolto dai massi: 2 feriti

(Firenze), 14 marzo 2025 – Tragedia sfiorata questa notte aper il crollo, intorno alle 2, del muro di contenimento del terreno su via Arrighetto da Settimello, davanti al Circolo Arci La Vedetta. Proprio in quel momento transitava unche è stato semidalla. Per fortuna conducente e passeggero sono riusciti a uscire dal veicolo, riportando ferite leggere e solo tanta paura. La notizia è stata data direttamente dal primo cittadino Giuseppe Carovani con un post sulla sua pagina Facebook all’alba. Sul posto l'Arma dei Carabinieri, il personale della Protezione civile del Comune di, la VAB che sono intervenuti tempestivamente e hanno presidiato nella notte lamentre la ditta Vangi si è resa immediatamente disponibile ad intervenire per sgombrare la strada dalla