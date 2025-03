Game-experience.it - FragPunk, la recensione di uno shooter a dir poco particolare

Nel panorama ormai saturo degli sparatutto competitivi ogni nuovo titolo deve trovare un modo per emergere e catturare l’attenzione dei giocatori.tenta di farlo con un mix di azione, strategia, estetica accattivante e un sistema di carte che stravolge le regole di gioco in ogni partita. L’idea è intrigante e il ritmo di gioco è adrenalinico, ma bastano questi elementi per renderlo un successo? Scopriamolo con la nostradi.Un gameplay peculiare: l’utilizzo di una carta all’inizio di un roundbasa il suo gameplay su match che puntano a mixare adrenalina e strategia, con una struttura che ricorda un mix di titoli come Overwatch e Valorant, con un pizzico di Call of Duty. Il ritmo di gioco è elevato e premia chi ha riflessi pronti e una buona coordinazione di squadra.