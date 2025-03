Dailymilan.it - FOTO – Calciomercato Milan, dall’incontro con Maldini a un futuro a rischio: cosa filtra su Theo Hernandez

Leggi su Dailymilan.it

Il terzino delinfiamma ilcon un incontro con Paolo: indizio sul?Ildiresta uno dei grandi punti interrogativi di questa disastrosa stagione del. Il francese è, infatti, protagonista in negativo dell’annata del Diavolo. Pochi spunti, tanti errori e un atteggiamento poco professionale in alcune situazioni. Insomma, ildi oggi è lontanissimo dalla miglior condizione deldelle scorse stagioni.Ecco che allora, visto che il contratto del francese scadrà nel 2026 e che del rinnovo non se ne parla, ci sono grandi dubbi sulla permanenza in rossonero del numero 19 del. C’è, poi, stato un incontro trae il suo idolo ed ex dirigente del Diavolo Paolo, che ha scatenato i tifosi.a colloquio con: eccosulcona unsuLEGGI ANCHE, Zlatan Ibrahimovic non basta, Giorgio Furlani pensa pensa a nuovi ingressi in società.