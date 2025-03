Anteprima24.it - FOTO/ Buche stradali, quando il “rattoppo” diventa ordinarietà

Tempo di lettura: < 1 minutoQualche mese fa vi avevamo raccontato ( LEGGI QUI) come per l’ennesima volta ( LEGGI QUI) il manto stradale di alcune arterie cittadine strategiche come via Dorso si presentavano in condizioni disastrate.Ma a percorrere l’intero territorio comunale con l’automobile è evidente che non si salva nessuna strada, o meglio nessuno continua a non essere oggetto di lavori mirati di sistemazione e rifacimento stradale.Di qui e di la, da via Annarumma, a via Morelli e Silvati, via Capozzi, solo per citare quelle oggetto delleallegate all’articolo, c’è qualchealla buona, ma nulla a che vedere con una strada degna di essere chiamata in questo modo.Lecontinuano a farla da padrone in ogni strada e gli automobilisti continuano nel loro slalom per cercare di evitare il fosso, e sperare anche di non subire danni alla propria automobile.