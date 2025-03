Ilfoglio.it - Forza Italia: "Da Delmastro considerazioni personali. Avanti con la riforma della Giustizia"

La"l'abbiamo votata tutti insieme, abbiamo deciso di andaree anzi accelerare per arrivare a una approvazione rapida e veloce, quindi ora si deve solo procedere speditamente". Così dice il portavoce di, il deputato Raffaele Nevi, commentando la bocciaturaNordio da parte del sottosegretario alla. "Quelle di- aggiunge Nevi - sono, la maggioranza è compatta e coesa e lo ha dimostrato in Parlamento, quindi andiamoin modo convinto". Dalle altre forze di maggioranza in mattinata non sono arrivate prese di posizione sull'esponente meloniano. Mentre le opposizioni vanno all'attacco, chiedendo le dimissioni del sottosegretario, oltre a quelle del ministroCarlo Nordio.