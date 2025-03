Laprimapagina.it - Forte terremoto in provincia di Foggia: scossa avvertita anche a Bari, possibili danni

Leggi su Laprimapagina.it

Unadidi magnitudo tra 4.4 e 4.9 è stata registrata alle 20.37 indi, con epicentro a circa 30 km da San Severo. Il tremore è stato avvertitoindi, dove è stato percepito distintamente per alcuni secondi nel capoluogo. L’INGV ha confermato l’evento sismico.La Protezione Civile è già in viaggio verso la zona per verificare la situazione e accertare eventuali