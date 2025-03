Unlimitednews.it - Forte scossa di terremoto tra Puglia, Molise e Abruzzo. Magnitudo di 4.6

FOGGIA (ITALPRESS) – Unadidi4.6 è stata registrata, alle ore 20:37, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al largo della Costa Garganica. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 1 chilometro, tra lae le isole Tremiti. Laè stata avvertita anche in.Nessuna segnalazione di danni né richieste di soccorso sono giunte al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco dopo ladidi ML 4.7 registrata dall’INGV alle 20:37 sulla Costa Garganica, nel foggiano.Il comunicato della Protezione CivileA seguito dell’evento sismico registrato alle 20.37 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in provincia di Foggia, con epicentro localizzato in mare, diML 4.6, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.