Liberoquotidiano.it - Formula 1, quanti milioni incassano Verstappen e Hamilton: le cifre folli pilota per pilota

Leggi su Liberoquotidiano.it

Se permettete parliamo di soldi, in americano money, in napoletano “svanziche, valsente o guiderdone” (cit. il grande Totò). Perché la1 è anche, se non soprattutto, dollaroni fruscianti. Tanti, a giudicare da quello che balla attorno al Circus e a uno sport che ha acceso i motori la scorsa notte sulla pista di Melbourne con le prove libere del GP d'Australia (domani mattina diretta su Sky delle qualifiche alle 6, domenica della gara alle 5). Quello che muove la1 è impressionante, a partire dal budget-cap, ovvero il tetto delle spese imposte dalla Federazione a ogni team: dai 120 ai 130di euro. Cifra che non comprende però il monte stipendi dei piloti che compongono la pattuglia di 20 driver. Complessivamente gli ingaggi di questi cavalieri del rischio ammontano alla cifra record di 275di euro così suddivisi: il più pagato è Max, il quattro volte iridato della Red Bull che, fra stipendio e bonus vari, si mette in tasca annualmente 65di euro, più sponsor vari e introiti spremuti fuori dalla1.