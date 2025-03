Ilfattoquotidiano.it - Formula 1, prove libere Gp Australia: risultati e classifica. Lampo Leclerc, buone notizie per la Ferrari

per lada Melbourne: Charlesha infatti chiuso con il miglior tempo le secondedel Gp d’, in 1’16?439. Ancora non conta nulla, ma per certo non c’era modo migliore per cominciare il Mondiale di1 2025. La Rossa del monegasco tiene alle spalle le McLaren di Oscar Piastri (+0.124) e Lando Norris (+0.141). Quarto Yuki Tsunoda (Racing Bulls, +0.345) mentre al quinto posto per il momento insegue l’altradi Lewis Hamilton (+0.420). Più indietro le Red Bull e le Mercedes.Dove vedere in tv e streaming il Gp d’(Sky, Now, TV8)Bene lanelle secondedel Gp d’di F1, prima tappa del Mondiale 2025.ha chiuso al comando ad Albert Park precedendo le due McLaren, considerate in questo momento le vetture da battere.