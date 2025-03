Sportnews.eu - Formula 1, prima sessione di libere a Melbourne: miglior tempo per Leclerc

Le prime sessioni di provesi sono concluse con la Ferrari di Charlesal comando sul circuito di Albert Park: solo quinto Lewis Hamilton.Si è conclusa lagiornata di prove sul circuito di Albert Park a, in Australia. È partita, dunque, ufficialmente la nuova stagione di1, dopo i test pre campionato delle scorse settimane in Bahrein.Charles, il pilota della Ferrari chiude con ille FP2 IN Australia (Foto da Instagram – charles) – Sportnews.euIn Australia, nella giornata dedicata alle prove, a far registrare ile è stata la Ferrari di Charles, primo nelle FP2. Alle spalle del pilota monegasco le due McLaren di Piastri e Norris, Yuki Tsunoda su Racing Bulls e Lewis Hamilton, staccato di quattro decimi dal compagno di squadra.