Formula 1 | McLaren in testa Ferrari sospesa Red Bull e Mercedes pronte alla sfida

"Davanti a tutti metto lae non solo perché ha vinto l’ultimo titolo costruttori. Nei test in Bahrain sia Norris che Piastri sono andati forte. La? Per ora sospendo il giudizio." Il signore sì che se ne intende. Luigi Mazzola ha avuto un ruolo importante negli anni d’oro della Rossa: era l’ingegnere responsabile della squadra prove ai tempi di Schumacher. Oggi fa il consulente aziendale e commenta i Gran Premi su Sky nel programma Race Anatomy. Cosa non la convince del Cavallino? "Per carità, mi convince tutto e ci spero tanto. Ho colto però cautela nelle parole di Leclerc ed Hamilton. Evidentemente pensano che la SF25 sia una vettura migliorabile". A proposito di Lewis: favorevole o contrario al suo sbarco in Italia? "Favorevole! Hamilton certo ha tolto Leclerc dal centro della attenzione, ma questo può essere un vantaggio per Charles, che dovrà governare una situazione per lui emotivamente nuova.